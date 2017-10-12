Toyota представила новый Land Cruiser 200

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Москва, 12 октября. Японская автомобилестроительная корпорация Toyota представила специальную версию внедорожника Land Cruiser 200. Новый автомобиль получил название Excalibur.

Как сообщает пресс-служба компании, новый внедорожник призван заменить две другие версии Land Cruiser 200 – Executive White и Executive Black. В отличие от них, новая модель будет иметь 20-дюймовые колесные диски цвета «черный хром», уникальную отделку бамперов, затемненные фары, а также сиденья, обтянутые специальной кожей. Кроме того, машина снабжена гидропневматической подвеской и системой активной безопасности.

У внедорожника #Toyota Land Cruiser 200 появилась новая топовая комплектация - Excalibur. от 5,5 млн руб. pic.twitter.com/72E3B4bm8d — Андрей Гречанник (@and_grechannik) October 12, 2017

Excalibur отличается от предыдущих моделей и ценой: топ-версия внедорожника обойдется автолюбителям в сумму порядка 5,5 миллионов рублей.