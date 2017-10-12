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Технологии
Toyota представила новый Land Cruiser 200
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    Toyota представила новый Land Cruiser 200

    16:03  12 Октября 2017
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    Toyota представила новый Land Cruiser 200

    Москва, 12 октября. Японская автомобилестроительная корпорация Toyota представила специальную версию внедорожника Land Cruiser 200. Новый автомобиль получил название Excalibur.

    Как сообщает пресс-служба компании, новый внедорожник призван заменить две другие версии Land Cruiser 200  – Executive White и Executive Black. В отличие от них, новая модель будет иметь 20-дюймовые колесные диски цвета «черный хром», уникальную отделку бамперов, затемненные фары, а также сиденья, обтянутые специальной кожей. Кроме того, машина снабжена гидропневматической подвеской и системой активной безопасности.

    Toyota представила новый Land Cruiser 200

    Excalibur отличается от предыдущих моделей и ценой: топ-версия внедорожника обойдется автолюбителям в сумму порядка 5,5 миллионов рублей. 

     

    Автор: Федор Веснин
    #toyota #машина #внедорожник
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