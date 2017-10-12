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ФИФА получила от болельщиков более 3 млн заявок на покупку билетов на ЧМ-2018
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    ФИФА получила от болельщиков более 3 млн заявок на покупку билетов на ЧМ-2018

    15:51  12 Октября 2017
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    ФИФА получила от болельщиков более 3 млн заявок на покупку билетов на ЧМ-2018

    Москва, 12 октября. Болельщики направили примерно 3,5 млн заявок в ФИФА на приобретение билетов на игры чемпионата мира 2018 года по футболу в России.

    Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола, 150 тысяч заявок было подано на покупку билетов на матч открытия турнира, более 300 тысяч — на финал, передает ТАСС. Примечательно, что больше всего заявок прислали россияне. Первые продажи билетов завершились 12 октября. В это время желающие могли подавать заявки на покупку билетов. Но так, как их количество было больше, чем доступных мест, билеты распределят путем жеребьевки. Второй период первого этапа продаж стартует 16 ноября и завершится 28 ноября. 

    ФИФА получила от болельщиков более 3 млн заявок на покупку билетов на ЧМ-2018

    Те, кому не повезет, могут попытать счастья во время второго этапа, который откроется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира. Она пройдет 1 декабря 2017 года. Кроме того, после завершения всех этапов, билеты можно будет купить в порядке живой очереди. Продажи в кассах стартуют 18 апреля и завершатся 15 июля 2018 года.

    Автор: Алексей Громов
    #футбол #россия #фифа #чм-2018
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