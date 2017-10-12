Три кило кокаина изъяли у гражданки Колумбии в «Домодедово»

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Москва, 12 октября. Сотрудники таможни в «Домодедово» изъяли три килограмма кокаина у гражданки Колумбии, прибывшей из Сан-Пауло транзитом через Дубай.

Наркотическое вещество было обнаружено в багаже женщины. Брикеты с белым порошком были вшиты в сумку для ноутбука, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам представителей таможенной службы, экспресс-анализ, проведенный на месте, показал, что обнаруженное вещество является кокаином.

Женщина утверждает, что о содержимом сумки не знала. По ее словам, в аэропорту она познакомилась с мужчиной, который был готов помочь с оплатой операции ее дочери и попросил взамен перевезти в Россию два компьютера.

В данный момент гражданка Колумбии находится под стражей. За контрабанду наркотиков в особо крупном размере ее могут лишить свободы на срок от 15 до 20 лет.