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Политика
Песков рассказал о подготовке визита Путина в Тегеран
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    Песков рассказал о подготовке визита Путина в Тегеран

    15:38  12 Октября 2017
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    Песков рассказал о подготовке визита Путина в Тегеран

    Москва, 12 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит Владимира Путина в Тегеран находится на стадии подготовки.

    «Визит готовится. О сроках сообщим дополнительно», — цитирует слова Пескова агентство РИА Новости.

    Напомним, что 12 октября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин поедет в Тегеран, где примет участие в трехсторонней встрече Россия-Иран-Азербайджан. Поездка президента должна состояться до конца 2017 года.

    Впоследствии глава пресс-службы посольства Ирана в Азербайджане Мамедрза Наджафи сообщил, что визит Путина ожидается 1 ноября 2017 года. В ходе переговоров будут обсуждаться региональные вопросы.

    Кроме того, Путин встретится с президентом Ирана Хасаном Роухани.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #иран
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