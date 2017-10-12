Песков рассказал о подготовке визита Путина в Тегеран

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Москва, 12 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит Владимира Путина в Тегеран находится на стадии подготовки.

«Визит готовится. О сроках сообщим дополнительно», — цитирует слова Пескова агентство РИА Новости.

Напомним, что 12 октября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин поедет в Тегеран, где примет участие в трехсторонней встрече Россия-Иран-Азербайджан. Поездка президента должна состояться до конца 2017 года.

Впоследствии глава пресс-службы посольства Ирана в Азербайджане Мамедрза Наджафи сообщил, что визит Путина ожидается 1 ноября 2017 года. В ходе переговоров будут обсуждаться региональные вопросы.

Кроме того, Путин встретится с президентом Ирана Хасаном Роухани.