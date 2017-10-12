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Украина
Кличко хочет назвать сквер в Киеве в честь Немцова
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    Кличко хочет назвать сквер в Киеве в честь Немцова

    15:28  12 Октября 2017  /обновлено: 15:39  12 Октября 2017
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    Кличко хочет назвать сквер в Киеве в честь Немцова

    Киев, 12 октября. Мэр Киева Виталий Кличко предложил присвоить имя российского политика Бориса Немцова одному из киевских скверов.

    Виталий Кличко заявил, что обсуждал свою инициативу с дочерью убитого оппозиционера Жанной.

    Как рассказали в пресс-службе главы города, уже проведена подготовительная работа и ожидается решение Киевсовета по этому вопросу.

    «Уверен, что этот вопрос будет проголосован. Мы уже определили сквер и обсудили возможность установки памятника. В ближайшее время мы примем решение по этим вопросам», — цитирует Кличко его пресс-служба.

    Напомним, Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых виновных в убийстве политика к заключению от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Несколько дней назад стало известно, что Верховный суд России смягчил приговор, отменив назначенный ранее каждому из них штраф в размере 100 тысяч рублей.

    Автор: Юлия Кошкина
    #киев #кличко #немцов
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