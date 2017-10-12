Лавров объяснил, почему США будет сложно выйти из ядерной сделки с Ираном

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Москва, 12 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не понимает, как американская сторона сможет выйти из соглашения по ядерной программе Ирана.

Российский дипломат указал на то, что пакет документов был одобрен резолюцией Совбеза ООН, которая обязательна к исполнению.

«Я не знаю, что будет объявлено американцами в ближайшие дни… С учетом того статуса, который эта договоренность имеет, включая решение о ее одобрении высшего органа, отвечающего за мир и безопасность, мне трудно представить, как можно юридически выйти из договоренности», — объяснил Лавров.

Напомним, ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов указал на то, что власти США взяли курс на «снос» договоренностей по ядерной программе Ирана. Кроме того, Вашингтон пытается обвинить Тегеран в финансировании террористов.