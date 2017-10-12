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Лавров: Тиллерсон заверил, что цель коалиции США в Сирии — это борьба с ИГ
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    Лавров: Тиллерсон заверил, что цель коалиции США в Сирии — это борьба с ИГ

    15:29  12 Октября 2017  /обновлено: 15:30  12 Октября 2017
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    Лавров: Тиллерсон заверил, что цель коалиции США в Сирии — это борьба с ИГ

    Москва, 12 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил его, что единственная целью американской коалиции в Сирии является борьба с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ).

    Глава МИД РФ отметил, что в ходе контактов с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном неоднократно поднимался вопрос о  действиях международной коалиции во главе с  США в Сирии. Лавров также добавил, что 9 октября у него состоялся телефонный разговор с Рексом Тиллерсоном, в ходе которого глава Госдепа заверил, что коалиция США в Сирии борется с боевиками террористической группировки ИГ1 и более ничего.

    «Рекс Тиллерсон меня в очередной раз заверил, что единственная цель американской коалиции в Сирии - это борьба с ИГ и более ничего», — сказал Лавров.

    Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что 600 боевиков ИГ проникли в южную зону деэскалации в Сирии с подконтрольных США территорий, передает телеканал «360».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #иг #лавров #тиллерсон
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