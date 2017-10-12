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Москва, 12 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил его, что единственная целью американской коалиции в Сирии является борьба с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ).

Глава МИД РФ отметил, что в ходе контактов с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном неоднократно поднимался вопрос о действиях международной коалиции во главе с США в Сирии. Лавров также добавил, что 9 октября у него состоялся телефонный разговор с Рексом Тиллерсоном, в ходе которого глава Госдепа заверил, что коалиция США в Сирии борется с боевиками террористической группировки ИГ1 и более ничего.

«Рекс Тиллерсон меня в очередной раз заверил, что единственная цель американской коалиции в Сирии - это борьба с ИГ и более ничего», — сказал Лавров.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что 600 боевиков ИГ проникли в южную зону деэскалации в Сирии с подконтрольных США территорий, передает телеканал «360».

1 Организация запрещена на территории РФ.