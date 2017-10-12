САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ высоту Джабал Джубейл около Аль-Карьятайна

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Хомс, 12 октября. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ заняла выгодную огневую позицию у окруженного Аль-Карьятайна.

Российские ударные вертолеты обеспечили правительственным войскам Сирии успешное наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) около населенного пункта Аль-Карьятайн в провинции Хомс.

Игиловцы не смогли удержать высоту Джабал Джубейл, и были вынуждены отступить. В данный момент город находится в полном окружении Сирийской арабской армии. Войска, отмечает информационное агентство «Аль-Масдар», ждут приказа от командования к зачистке города от джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.