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САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ высоту Джабал Джубейл около Аль-Карьятайна
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    САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ высоту Джабал Джубейл около Аль-Карьятайна

    15:27  12 Октября 2017
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    САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ высоту Джабал Джубейл около Аль-Карьятайна

    Хомс, 12 октября. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ заняла выгодную огневую позицию у окруженного Аль-Карьятайна.

    Российские ударные вертолеты обеспечили правительственным войскам Сирии успешное наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) около населенного пункта Аль-Карьятайн в провинции Хомс.

    Игиловцы не смогли удержать высоту Джабал Джубейл, и были вынуждены отступить. В данный момент город находится в полном окружении Сирийской арабской армии. Войска, отмечает информационное агентство «Аль-Масдар», ждут приказа от командования к зачистке города от джихадистов.

    САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ высоту Джабал Джубейл около Аль-Карьятайна

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф #игил #саа #хомс
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