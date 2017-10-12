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Политика
Россия отреагировала на заявление Турции об отказе от покупки С-400
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    Россия отреагировала на заявление Турции об отказе от покупки С-400

    15:26  12 Октября 2017
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    Россия отреагировала на заявление Турции об отказе от покупки С-400

    Москва, 12 октября. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявления главы МИД Турции об отказе от закупок ЗРК С-400. По его мнению, поведение Анкары «некорректно» и представляет попытки оказывать дополнительное давление на Москву.

    Сенатор подчеркнул, что такие переговоры идут в закрытом режиме, «при доверии переговаривающихся сторон друг к другу». «А когда одна сторона выходит на публику, то это лишь означает, что она просто исчерпала свои аргументы, — подчеркнул он в комментарии газете «Известия».

    При этом, по его мнению, Москва не должна поддаваться давлению со стороны Турции и изменять свои позиции: «так как уступать такого рода публичному давлению — значит создавать прецедент, которым начнут пользоваться другие контрагенты».

    Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете «Аксам» заявил, что если Россия откажется от совместного производства ЗРС С-400, то Анкара может заключить соглашения с другим поставщиком.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #турция #москва #анкара #с-400 #сделка #закупки #мид турции
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