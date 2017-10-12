Немецкие бизнесмены подарили Путину футболку сборной Германии
Москва, 12 октября. Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле подарил президенту РФ Владимиру Путину футболку немецкой сборной под номером «9». Таким образом немецкий чиновник поздравил российского коллегу с прошедшим днем рождения.
Кроме того, в подарок российскому президенту также преподнесли статуэтку Льва Яшина, легендарного голкипера сборной СССР и московского «Динамо». Бюхеле пожелал, чтобы эти сувениры принесли удачу спортсменам обеих стран, в том числе на предстоящем чемпионате мира 2018 года. Напомним, что Германия приедет в Россию в статусе действующего чемпиона мира по футболу, а всего на счету немецкой сборной четыре победы на мировых первенствах.
Отметим, что 7 октября Владимир Путин отметил свой 65-й день рождения. По телефону российского лидера с праздником поздравили 11 президентов.