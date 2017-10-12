Немецкие бизнесмены подарили Путину футболку сборной Германии

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Москва, 12 октября. Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле подарил президенту РФ Владимиру Путину футболку немецкой сборной под номером «9». Таким образом немецкий чиновник поздравил российского коллегу с прошедшим днем рождения.

Кроме того, в подарок российскому президенту также преподнесли статуэтку Льва Яшина, легендарного голкипера сборной СССР и московского «Динамо». Бюхеле пожелал, чтобы эти сувениры принесли удачу спортсменам обеих стран, в том числе на предстоящем чемпионате мира 2018 года. Напомним, что Германия приедет в Россию в статусе действующего чемпиона мира по футболу, а всего на счету немецкой сборной четыре победы на мировых первенствах.

Отметим, что 7 октября Владимир Путин отметил свой 65-й день рождения. По телефону российского лидера с праздником поздравили 11 президентов.