Клинцевич о резолюции ПАСЕ: Европа не хочет быть очередной марионеткой в руках США

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, документ допускает возможность снятия с России политических санкций. За итоговый вариант проекта резолюции проголосовали большинство членов ПАСЕ.

Таким образом, продление санкций против РФ стало невозможным без согласия стран-членов Совета Европы. Это значит, что их действие может быть прекращено уже в январе следующего года.

Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что доверие Европы к Украине подорвано, и теперь европейские политики внимательно изучают информацию, которую озвучивает официальный Киев.

«Многие главы государств начали замечать особую роль Соединенных Штатов, Америка сегодня является кукловодом украинского руководства. Для многих политиков Европы стало понятно, что они стали объектами колоссального обмана: когда желаемое выдается за действительное, когда первые лица государства могут нести очевидную ахинею, не задумываясь ни над последствиями, ни над содержанием того, что они говорят».

Клинцевич отметил, что тренд русофобии задан и востребован. При этом жизнь в Европе не становится лучше, люди начали это понимать, более избирательно потреблять информацию, после чего пришло осознание, что многие процессы невозможно решить без участия России.

«Очень многим лидерам Европы будет сложно выиграть какие бы то ни было выборы, ведя подобный диалог с Российской Федерацией. Политическая конъюнктура приведет к очень масштабным изменениям. События, происходящие в Каталонии, насторожили Европу. Это очень плохой пример, руководители стран понимают, что так вольно и беспардонно вести себя нельзя. Время изменилось, и мир перестал быть однополярным и полностью американским. Европа не хочет быть очередной марионеткой в руках США. Это видно невооруженным глазом», — заключил Франц Клинцевич.

По словам первого зампреда комитета по обороне и безопасности СФ РФ, американские власти целенаправленно подталкивают мир к военному конфликту, и Европа это осознает. Клинцевич добавил, что Европа оказалась обманутой США.

«Европой воспользовались, как молодой наивной девушкой. Заплатить за это придется очень многим должностным лицам своими постами», — резюмировал парламентарий.

«На мой взгляд, принятие данного проекта резолюции больше связано с внутренней политической жизнью в Европе, чем с каким-то конкретными действиями, которые предприняла для этого Россия. С другой стороны, это некий критический сигнал для Порошенко, поскольку в Европе все чаще и чаще слышатся возгласы недовольства политикой, которую он осуществляет на Украине. Это касается как экономической, так и социальной политики украинского лидера. Данная резолюция — сигнал для внутреннего потребления», — объясняет в беседе с ФАН доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви.

При этом эксперт отметил, что вряд ли санкции с России будут сняты в ближайшее время. По прогнозам аналитика, этот вопрос может быть рассмотрен в 2019, его серьезное обсуждение состоится не раньше. Леви указывает, что улучшению отношений между Россией и Европой препятствует в первую очередь украинский кризис.

«От повестки дня, то есть, от вопроса о положении Крыма никто не отказывался. А поскольку стороны не могут достичь соглашения, что с этим Крымом делать, стороны займут выжидательную позицию», — продолжает политический аналитик.

При этом Дмитрий Леви отметил, что роль украинского лидера Петра Порошенко в вопросах, связанных с прекращением санкций, будет минимальной. Решающую роль будут играть Брюссель, национальные столицы стран Европы и Вашингтон. Причем эксперт подчеркнул, что отмена санкций в 2019 году — это довольно оптимистичный сценарий. Досрочное прекращение санкций возможно только в случае экономического или социального кризиса в Европе.