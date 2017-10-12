Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР более 200 боеприпасов
Происшествия
Ведущий «Орла и решки» стал участником массового ДТП в Киеве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ведущий «Орла и решки» стал участником массового ДТП в Киеве

    15:22  12 Октября 2017
    200

    Ведущий «Орла и решки» стал участником массового ДТП в Киеве

    Киев, 12 октября. Ведущий известной телепередачи «Орел и решка» Антон Птушкин попал в массовое ДТП в Киеве, сообщает украинский портал о дорожных происшествиях на странице в социальной сети Facebook.

    Как отмечается в сообщении, авария произошла на окраине украинской столицы — улицы Богатырской, расположенной недалеко от станции метро «Петровка». Водитель фуры Iveco не справился с управлением и задел сразу три «легковушки», в одной из них находился ведущий «Орла и решки».

    Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

    Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности ДТП.

    Автор: Дима Оленин
    #киев #авария
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 32021

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24057

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6166

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53700

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94481
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        1087
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2422
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        11182
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        28719