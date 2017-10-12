Ведущий «Орла и решки» стал участником массового ДТП в Киеве

В Избранное

Киев, 12 октября. Ведущий известной телепередачи «Орел и решка» Антон Птушкин попал в массовое ДТП в Киеве, сообщает украинский портал о дорожных происшествиях на странице в социальной сети Facebook.

Как отмечается в сообщении, авария произошла на окраине украинской столицы — улицы Богатырской, расположенной недалеко от станции метро «Петровка». Водитель фуры Iveco не справился с управлением и задел сразу три «легковушки», в одной из них находился ведущий «Орла и решки».

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности ДТП.