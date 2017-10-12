«Джебхат ан-Нусра» захватила три поселения у боевиков ИГИЛ в Хаме
Хама, 12 октября. Боевики «Исламского государства»1 лишились трех населенных пунктов после атаки «Джебхат ан-Нусры» на северо-востоке провинции Хама.
Источники в провинции Хама сообщают, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) совершили несколько рейдов, итогом которых стал захват трех населенных пунктов в северо-восточной части провинции Хама. «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) пытается вернуть контроль над утраченными поселениями, отмечает источник.
Ранее сообщалось, что отряд «Исламского государства» сумел вырваться из захлопнувшегося Акербатского «котла» и вступил в конфронтацию с боевиками «Джебхат ан-Нусры». Столкновения между джихадистами происходят ежедневно, потери сторон точно не известны.
#Pt. Pics showing #HTS operations against #ISIS in NE. #Hama. Sukari, Abu Kahf and its hill are back under #HTS control. pic.twitter.com/oO1mvxCtBx— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) October 12, 2017
1 Организация запрещена на территории РФ.