«Джебхат ан-Нусра» захватила три поселения у боевиков ИГИЛ в Хаме

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Хама, 12 октября. Боевики «Исламского государства»1 лишились трех населенных пунктов после атаки «Джебхат ан-Нусры» на северо-востоке провинции Хама.

Источники в провинции Хама сообщают, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) совершили несколько рейдов, итогом которых стал захват трех населенных пунктов в северо-восточной части провинции Хама. «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) пытается вернуть контроль над утраченными поселениями, отмечает источник.

Ранее сообщалось, что отряд «Исламского государства» сумел вырваться из захлопнувшегося Акербатского «котла» и вступил в конфронтацию с боевиками «Джебхат ан-Нусры». Столкновения между джихадистами происходят ежедневно, потери сторон точно не известны.

1 Организация запрещена на территории РФ.