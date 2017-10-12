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«Джебхат ан-Нусра» захватила три поселения у боевиков ИГИЛ в Хаме
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    «Джебхат ан-Нусра» захватила три поселения у боевиков ИГИЛ в Хаме

    15:14  12 Октября 2017
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    «Джебхат ан-Нусра» захватила три поселения у боевиков ИГИЛ в Хаме

    Хама, 12 октября. Боевики «Исламского государства»1 лишились трех населенных пунктов после атаки «Джебхат ан-Нусры» на северо-востоке провинции Хама.

    Источники в провинции  Хама сообщают, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) совершили несколько рейдов, итогом которых стал захват трех населенных пунктов в северо-восточной части провинции Хама. «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) пытается вернуть контроль над утраченными поселениями, отмечает источник.

    Ранее сообщалось, что отряд «Исламского государства» сумел вырваться из захлопнувшегося Акербатского «котла» и вступил в конфронтацию с боевиками «Джебхат ан-Нусры». Столкновения между джихадистами происходят ежедневно, потери сторон точно не известны.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #игил #джебхат ан-нусра
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