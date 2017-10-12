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Володин может приехать на открытие Олимпиады-2018 в Южной Корее
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    Володин может приехать на открытие Олимпиады-2018 в Южной Корее

    15:20  12 Октября 2017
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    Володин может приехать на открытие Олимпиады-2018 в Южной Корее

    Москва, 12 октября. Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин может посетить открытие зимних Олимпийских игр-2018 в городе Пхенчхан. Об этом российский парламентарий заявил во время встречи со спикером Нацсобрания Южной Кореи Чон Се Гюном.

    «Хочу сказать слова благодарности за ваше приглашение. Если позволит время, я обязательно им воспользуюсь», — отметил Володин, который также пригласил коллегу посетить город Сочи, принявший Олимпиаду-2014.

    Напомним, ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил главу РФ Владимира Путина на церемонию открытия зимних Олимпийских игр, которые стартуют в феврале 2018 года в Пхенчхане.

    Непосредственно официальный представитель президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что южнокорейская сторона сможет обеспечить безопасность российской сборной.

    Автор: Алексей Громов
    #володин #олимпиада-2018
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