Володин может приехать на открытие Олимпиады-2018 в Южной Корее

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Москва, 12 октября. Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин может посетить открытие зимних Олимпийских игр-2018 в городе Пхенчхан. Об этом российский парламентарий заявил во время встречи со спикером Нацсобрания Южной Кореи Чон Се Гюном.

«Хочу сказать слова благодарности за ваше приглашение. Если позволит время, я обязательно им воспользуюсь», — отметил Володин, который также пригласил коллегу посетить город Сочи, принявший Олимпиаду-2014.

Напомним, ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил главу РФ Владимира Путина на церемонию открытия зимних Олимпийских игр, которые стартуют в феврале 2018 года в Пхенчхане.

Непосредственно официальный представитель президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что южнокорейская сторона сможет обеспечить безопасность российской сборной.