Черновцы, возможно, захотят вернуться в Румынию — эксперт

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ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В принятой резолюции отмечается, что в ПАСЕ обеспокоены принятием 5 сентября 2017 года нового закона об образовании Верховной радой Украины. Документ был подписан 27 сентября президентом страны Петром Порошенко. В ПАСЕ напоминают, что, по мнению ряда государств, этот документ «нарушает права национальных меньшинств».

«Украинские власти представили текст закона об образовании в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия, — Прим. ФАН) для заключения, которое должно быть представлено до конца 2017 года. Однако Ассамблея выражает недовольство тем, что этот шаг не был принят до принятия закона об образовании», — говорится в тексте резолюции.

Начало положено

Политолог Юрий Якорь в беседе с корреспондентом ФАН выразил уверенность, что нынешняя украинская власть не допустит преподавания не на украинском языке. Это понимают все, включая ПАСЕ.

«Дальше будет вопрос можно ли будет изучать национальные языки. Понятно, что Россия больше беспокоится за права русскоязычных, но если бы дело было исключительно в нем, то шансов на пересмотр решения не было бы. Но под закон попал и венгерский и румынский языки, которые являются значимыми для Буковины (регион на Западе Украины), а это уже повод для возмущения совсем другими странами, с которыми ссориться Украина бы не хотела. Хотя ясно, что развитие национального самосознания в том регионе на фоне экономических проблем может привести к тому, что Черновцы могут внезапно захотеть вернуться назад в Румынию, а Ужгород вспомнит про свое венгерское прошлое. Это, конечно, не Крым, но прецедент, в общем-то, уже положен», — резюмировал эксперт.

В свою очередь политолог Максим Жаров в комментарии ФАН заметил, что из резолюции, принятой ПАСЕ, убрано предложение Киеву изменить закон об образовании в соответствии с выдвинутыми европейцами претензиями. По сути, отметил эксперт, данный шаг ПАСЕ является очередной демонстрацией псевдообъективности, без каких-либо реальных последствий для страны-нарушителя.