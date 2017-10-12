Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР более 200 боеприпасов
Политика
Лидер крымских татар в Турции объяснил, почему «Крым никогда не был Украиной»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лидер крымских татар в Турции объяснил, почему «Крым никогда не был Украиной»

    15:51  12 Октября 2017  /обновлено: 16:23  12 Октября 2017
    375

    Лидер крымских татар в Турции объяснил, почему «Крым никогда не был Украиной»

    Анкара, 12 октября. Лидер Федерации крымских татар Турции Унвер Сель прокомментировал «крымский вопрос», объяснив, почему Киеву пора отказаться претензий на полуостров. 

    «Украинцы хорошо знают, что Крым никогда не был Украиной», — заявил он турецкому изданию Cumhuriyet. В ходе интервью политик провел краткий экскурс в историю, заметив, что во времена Российской империи крымчане имели российское подданство, а в советский период являлись советскими гражданами. 

    Кроме того, Сель напомнил, что в 1991–1992 годах абсолютное большинство жителей региона в ходе проведенного голосования заявили о своем желании присоединиться к России.

    Именно тогда, по его словам, киевские власти «фактически пустили жизнь Крыма на самотек».

    «Вместо решения проблем и работы с нацменьшинствами Киев навязывал Крыму свою политику, с середины нулевых диктуемую Западом», — пояснил Сель.

    Только после присоединения Крыма к России, по мнению общественника, в республике наконец-то появилось государство. Кроме того, он категорически опроверг какое-либо давление в российском Крыму по культурным, религиозным и иным соображениям, в том числе в отношении крымско-татарского меньшинства. В частности, он указал на то, что представители крымских татар работают в правительстве и парламенте на местном и федеральном уровнях. 

    Сель также отметил, что от «настойчивой политики» по возвращению полуострова Украине следует, наконец, отказаться Западу и властям Турции.

    «Мировому сообществу пора признать не только свершившийся факт возвращения Крыма России, но и историческую справедливость этого», — убежден он.

    Автор: Алексей Громов
    #татары #украина #турция #крым
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 32021

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24057

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6166

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53700

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94481
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        1087
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2422
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        11182
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        28719