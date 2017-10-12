Лидер крымских татар в Турции объяснил, почему «Крым никогда не был Украиной»

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Анкара, 12 октября. Лидер Федерации крымских татар Турции Унвер Сель прокомментировал «крымский вопрос», объяснив, почему Киеву пора отказаться претензий на полуостров.

«Украинцы хорошо знают, что Крым никогда не был Украиной», — заявил он турецкому изданию Cumhuriyet. В ходе интервью политик провел краткий экскурс в историю, заметив, что во времена Российской империи крымчане имели российское подданство, а в советский период являлись советскими гражданами.

Кроме того, Сель напомнил, что в 1991–1992 годах абсолютное большинство жителей региона в ходе проведенного голосования заявили о своем желании присоединиться к России.

Именно тогда, по его словам, киевские власти «фактически пустили жизнь Крыма на самотек».

«Вместо решения проблем и работы с нацменьшинствами Киев навязывал Крыму свою политику, с середины нулевых диктуемую Западом», — пояснил Сель.

Только после присоединения Крыма к России, по мнению общественника, в республике наконец-то появилось государство. Кроме того, он категорически опроверг какое-либо давление в российском Крыму по культурным, религиозным и иным соображениям, в том числе в отношении крымско-татарского меньшинства. В частности, он указал на то, что представители крымских татар работают в правительстве и парламенте на местном и федеральном уровнях.

Сель также отметил, что от «настойчивой политики» по возвращению полуострова Украине следует, наконец, отказаться Западу и властям Турции.