Патриарх о «Матильде»: художественный вымысел и ложь – разные вещи

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Москва, 12 октября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви призвал не допускать домыслов, которые могут ранить людей, при работе с историческими фактами.

В качестве примера недобросовестной работы с историческим материалом он привел «еще не вышедший на экраны, но уже ставший печально известным фильм», вероятно, имея в виду «Матильду» Алексея Учителя, сообщает РИА Новости.

Патриарх отметил, что художник имеет право на художественный вымысел, но художественный вымысел и ложь — не одно и то же.

По его словам, ложь искажает историческую действительность, вводит людей в заблуждение и приводит к трагическим последствиям. В частности, по мнению Кирилла, именно ложь «лежала в основе пропаганды» и привела к революции 1917 года.

Напомним, скандал вокруг «Матильды» разгорелся вокруг фильма задолго до его выхода на экран. Запретить картину к показу в кинотеатрах призывала депутат Госдумы Наталья Поклонская, а представители общественного движения «Царский крест» назвали ленту антироссийской и антирелигиозной пропагандой. По мнению верующих, образ канонизированного императора Николая II не соответствует представленному в фильме.

Впоследствии депутаты Думы все же одобрили фильм Учителя и допустили его к выходу на большом экране. Однако некоторые сети кинотеатров отказались от проката «Матильды» в целях безопасности. Так, картину нельзя будет увидеть в «Синема Парке» и «Формуле кино».