Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР более 200 боеприпасов
Общество
Патриарх о «Матильде»: Художественный вымысел и ложь – разные вещи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Патриарх о «Матильде»: Художественный вымысел и ложь – разные вещи

    15:11  12 Октября 2017
    765

    Патриарх о «Матильде»: художественный вымысел и ложь – разные вещи

    Москва, 12 октября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви призвал не допускать домыслов, которые могут ранить людей, при работе с историческими фактами.

    В качестве примера недобросовестной работы с историческим материалом он привел «еще не вышедший на экраны, но уже ставший печально известным фильм», вероятно, имея в виду «Матильду» Алексея Учителя, сообщает РИА Новости.

    Патриарх отметил, что художник имеет право на художественный вымысел, но художественный вымысел и ложь — не одно и то же.

    По его словам, ложь искажает историческую действительность, вводит людей в заблуждение и приводит к трагическим последствиям. В частности, по мнению Кирилла, именно ложь «лежала в основе пропаганды» и привела к революции 1917 года.

    Кадр из фильма Алексея Учителя "Матильда"

    Напомним, скандал вокруг «Матильды» разгорелся вокруг фильма задолго до его выхода на экран. Запретить картину к показу в кинотеатрах призывала депутат Госдумы Наталья Поклонская, а представители общественного движения «Царский крест» назвали ленту антироссийской и антирелигиозной пропагандой. По мнению верующих, образ канонизированного императора Николая II не соответствует представленному в фильме.

    Впоследствии депутаты Думы все же одобрили фильм Учителя и допустили его к выходу на большом экране. Однако некоторые сети кинотеатров отказались от проката «Матильды» в целях безопасности. Так, картину нельзя будет увидеть в «Синема Парке» и «Формуле кино».

    Автор: Татьяна Барашкова
    #патриарх кирилл #матильда #алексей учитель
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 32021

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24057

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6166

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53700

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94481
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        1087
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2422
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        11182
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        28719