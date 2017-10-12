Апокалипсис, вейперы, метеорит: тюменцы ищут причину задымления на пригородной трассе
Тюмень, 12 октября. Жители Тюмени взбудоражены появлением огромных клубов дыма на трассе в районе поселка Верхний Бор.
Фотография очевидца опубликована в социальной сети. Под постом развернулись обсуждения. Пользователи шутят и строят предположения о причинах задымления:
«Апокалипсис?», - задала вопрос одна из подписчиц.
В числе самых популярных - шутки про вейперов:
«Опять эти вейперы гуляют по лесам».
Другие пользователи шутят про сегодня метеорит, который сегодня, 12 октября приблизится к Земле на минимальное расстояние:
«Чё обещанный метеорит все таки упал».
Выехавшие на место спасатели установили, что в районе Верхнего бора горит трава на площади примерно в 300 кв. м, сообщает «URA.RU».