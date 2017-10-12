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Апокалипсис, вейперы, метеорит: тюменцы ищут причину задымления на пригородной трассе
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    Апокалипсис, вейперы, метеорит: тюменцы ищут причину задымления на пригородной трассе

    15:04  12 Октября 2017
    206

    Апокалипсис, вейперы, метеорит: тюменцы ищут причину задымления на пригородной трассе

    Тюмень, 12 октября. Жители Тюмени взбудоражены появлением огромных клубов дыма на трассе в районе поселка Верхний Бор.

    Фотография очевидца опубликована в социальной сети. Под постом развернулись обсуждения. Пользователи шутят и строят предположения о причинах задымления:

    «Апокалипсис?», - задала вопрос одна из подписчиц.

    В числе самых популярных - шутки про вейперов:

    «Опять эти вейперы гуляют по лесам».

    Другие пользователи шутят про сегодня метеорит, который сегодня, 12 октября приблизится к Земле на минимальное расстояние:

    «Чё обещанный метеорит все таки упал».

    Выехавшие на место спасатели установили, что в районе Верхнего бора горит трава на площади примерно в 300 кв. м, сообщает «URA.RU».

    Автор: Юлия Кошкина
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