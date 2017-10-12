Апокалипсис, вейперы, метеорит: тюменцы ищут причину задымления на пригородной трассе

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Тюмень, 12 октября. Жители Тюмени взбудоражены появлением огромных клубов дыма на трассе в районе поселка Верхний Бор.

Фотография очевидца опубликована в социальной сети. Под постом развернулись обсуждения. Пользователи шутят и строят предположения о причинах задымления:

«Апокалипсис?», - задала вопрос одна из подписчиц.

В числе самых популярных - шутки про вейперов:

«Опять эти вейперы гуляют по лесам».

Другие пользователи шутят про сегодня метеорит, который сегодня, 12 октября приблизится к Земле на минимальное расстояние:

«Чё обещанный метеорит все таки упал».

Выехавшие на место спасатели установили, что в районе Верхнего бора горит трава на площади примерно в 300 кв. м, сообщает «URA.RU».