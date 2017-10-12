Донбасс: ВСУ за сутки выпустили 110 снарядов по окраинам Горловки и Донецка

В Избранное

Донецк, 12 октября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по территории Донецкой народной республики более 110 снарядов и мин. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

На донецком направлении под ударами ВСУ оказались населенные пункты Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Жабичево, Докучаевск, Еленовка, а также Петровский район Донецка. Кроме того, украинские силовики вели артиллерийский огонь по окраинам Горловки, а также по трем населенным пунктам в районе Мариуполя.

В ходе обстрелов украинские силовики применяли крупнокалиберную ствольную артиллерию, минометы, вооружение БМП и БТР, а также гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, 6 октября Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса. В документе указывается, что ДНР и ЛНР «являются нелегитимными» и не обладают «территориальными правами», передает «Ридус».