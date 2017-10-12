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Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР более 200 боеприпасов
Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки выпустили 110 снарядов по окраинам Горловки и Донецка
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили 110 снарядов по окраинам Горловки и Донецка

    15:10  12 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили 110 снарядов по окраинам Горловки и Донецка

    Донецк, 12 октября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по территории Донецкой народной республики более 110 снарядов и мин. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

    На донецком направлении под ударами ВСУ оказались населенные пункты Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Жабичево, Докучаевск, Еленовка, а также Петровский район Донецка. Кроме того, украинские силовики вели артиллерийский огонь по окраинам Горловки, а также по трем населенным пунктам в районе Мариуполя.

    В ходе обстрелов украинские силовики применяли крупнокалиберную ствольную артиллерию, минометы, вооружение БМП и БТР, а также гранатометы и стрелковое оружие.

    Напомним, 6 октября Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса. В документе указывается, что ДНР и ЛНР «являются нелегитимными» и не обладают «территориальными правами», передает «Ридус».

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс
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