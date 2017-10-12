Матвиенко рассказала, чему иностранные наблюдатели могут научиться у РФ на выборах-2018

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Москва, 12 октября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия собирается пригласить международных наблюдателей проследить за ходом выборов президента, которые состоятся в марте 2018 года.

Об этом Матвиенко заявила в эфире телеканала «Россия 24». По словам спикера Совета Федерации, иностранные наблюдатели могут научиться у РФ тому, «как надо проводить открытые, прозрачные, честные выборы».

Матвиенко подчеркнула, что российская избирательная система соответствует всем принятым в мире демократическим стандартам открытости и гласности. Об этом говорят многочисленные международные наблюдатели, которые приезжали в Россию на выборы разного уровня.