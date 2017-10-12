Украинские радикалы привели к посольству Чехии козла после предложения Земана по Крыму

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Киев, 12 октября. Десятки украинцев с символикой националистической партии «Национальный корпус» привели к зданию посольства Чехии в Киеве козла из-за предложения чешского президента Милоша Земана отказаться от попыток вернуть Крым.

Земан во время Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил Киеву признать Крым российским и потребовать у Москвы компенсацию за потерю полуострова.

Украинские политики и общественные деятели возмутились этому заявлению президента Чехии. А десятки украинских радикалов в камуфляжной форме привели к зданию чешского посольства в Киеве живого козла.

«Привели Земану друга», — пояснили они появление животного в городе.

Националисты также обратили внимание, что их акция не направлена против чехов. Здание посольства собравшиеся обклеили надписями «козел». Стоит отметить, что находящиеся рядом представители правоохранительных органов не препятствовали участникам акции.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман усомнился в психическом здоровье Земана.