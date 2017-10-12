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Летчики ВКС РФ оказали помощь воспитанникам детдома в Киргизии
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    Летчики ВКС РФ оказали помощь воспитанникам детдома в Киргизии

    14:54  12 Октября 2017
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    Летчики ВКС РФ оказали помощь воспитанникам детдома в Киргизии

    Бишкек, 12 октября. Летчики авиабазы ВКС РФ Кант в Киргизии посетили воспитанников детского дома «Малыш».

    Российские военнослужащие привезли ребятам много мягких игрушек и поинтересовались их успехами в школе, а также поведением в повседневной жизни. Воспитанники детского дома «Малыш» тепло встретили гостей.

    Российские летчики получили благодарность от руководства образовательного учреждения за сделанный в детском доме ремонт и поддержку в перекрытии кровли строения.

    В командовании ВКС РФ отмечают, что российская военная база Кант является составляющим компонентом Коллективных сил быстрого развертывания, военнослужащие базы участвуют в обеспечении безопасности воздушного пространства и территории стран Организации Договора о коллективной безопасности.

    Летчики ВКС РФ оказали помощь воспитанникам детдома в Киргизии

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #киргизия #кант #детдом
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