Летчики ВКС РФ оказали помощь воспитанникам детдома в Киргизии

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Бишкек, 12 октября. Летчики авиабазы ВКС РФ Кант в Киргизии посетили воспитанников детского дома «Малыш».

Российские военнослужащие привезли ребятам много мягких игрушек и поинтересовались их успехами в школе, а также поведением в повседневной жизни. Воспитанники детского дома «Малыш» тепло встретили гостей.

Российские летчики получили благодарность от руководства образовательного учреждения за сделанный в детском доме ремонт и поддержку в перекрытии кровли строения.

В командовании ВКС РФ отмечают, что российская военная база Кант является составляющим компонентом Коллективных сил быстрого развертывания, военнослужащие базы участвуют в обеспечении безопасности воздушного пространства и территории стран Организации Договора о коллективной безопасности.