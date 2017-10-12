Донбасс: военнослужащий ДНР погиб под огнем ВСУ

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Донецк, 12 октября. В результате обстрелов со стороны украинской армии за прошедшие сутки погиб боец ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей.

«При защите республики погиб один военнослужащий Вооруженных сил ДНР», — заявил замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины более 20 раз нарушили режим прекращения военных действий в Донбассе за минувшие сутки.

В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день.