Папа Римский заявил, что за конфликтом на востоке Украины стоит дьявол

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Рим, 12 октября. В ходе встречи с духовными лицами восточных христианских церквей Папа Римский Франциск заявил, что за конфликтами на Ближнем Востоке и на востоке Украины «стоит дьявол». Об этом рассказал верховный архиеписком Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.

Как рассказал Шевчук, архиепископы и патриархи обратились к Папе с посланиями от лица своих народов и конфессий. Сам Шевчук поблагодарил Папу за то, что он «действительно является посланником мира».

«Все ваши церкви страдают в это время от войн: на Ближнем Востоке, но и на Украине. Все вы пастыри страдающих людей, — сказал Папа Римский. — Но знаете ли вы, кто вызывает войны, боли и разрушения? Это дьявол. И какой должен быть наш ответ? Молитва и возвещение Слова Божьего».

По словам предстоятеля Украинской греко-католической церкви, распространенной преимущественно в западной части Украины, он пригласил папу Франциска посетить Украину. Тот не дал ответа на приглашение, но сказал, что ежедневно зажигает свечу и молится за мир на Украине.