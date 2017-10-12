Новые банкноты сэкономят России миллионы: эксперт о купюрах номиналом в 200 и 2000 рублей

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С 12 октября в обращение стали поступать новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей. Формально новые купюры презентовала сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она также заявила, что их массовый ввод в оборот начнется в декабре текущего года.

Эльвира Набиуллина добавила, что первыми новые банкноты получат те регионы, которые на них изображены. Речь идет о Дальнем Востоке и Крыме. Напомним, что на купюре номиналом 200 рублей изображен Херсонес Таврический, а на обороте — памятник Затопленным кораблям в Севастополе. На одной стороне купюры в 2000 рублей изображен космодром «Восточный», на другой — мост на острове Русский во Владивостоке.

Идея ввести в оборот в России новые банкноты обсуждалась уже достаточно давно. Тем не менее некоторых появление новых купюр встревожило. Как пояснил Федеральному агентству новостей ученый-экономист, бывший депутат ГД РФ Павел Медведев, некоторые простые люди и даже эксперты опасаются, что ввод в оборот 200- и 2000-рублевых банкнот будет сопряжен с широкой эмиссией новых денежных средств. Потенциально, это якобы может навредить российской экономике, поспособствовав росту инфляции.

«Нет, это не скрытая эмиссия. Действительно, некоторые люди опасаются, как бы цены не начали расти из-за того, что новые деньги будут предложены рынку. Но этого не будет. Для этого мы должны попасть в такое положение, чтобы наши начальники нам сказали: «Знаете, Набиуллина надавала нам этих 200-рублевых и 2000-рублевых бумажек. Мы не знаем, что с ними делать. Давайте мы вам зарплату повысим: вы пойдете в магазин и купите там больше продуктов». Если все начальники в РФ вдруг решат быть такими добрыми и скажут это, то, да, будет рост инфляции. Если не скажут — то не будет», — поясняет свою позицию экономист.

Центробанк, продолжает Медведев, регулярно заказывает новые денежные банкноты на фабрике «Госзнак», принадлежащей Минфину РФ. Это связано с тем, что имеющиеся в обороте купюры изнашиваются, пачкаются и т.д. Банк изымает их из оборота и уничтожает. Их требуется заменить новыми. «В этот раз ЦБ просто откажется от части 500-рублевых купюр и закажет вместо них 200-рублевые и 2000-рублевые», — поясняет Медведев.