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Петербургская клиника задолжала за электроэнергию более четырех млн рублей
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    Петербургская клиника задолжала за электроэнергию более четырех млн рублей

    14:43  12 Октября 2017
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    Петербургская клиника задолжала за электроэнергию более четырех млн рублей

    Санкт-Петербург, 12 октября. Предприятие «Ленэнерго» отсудило у медицинской клиники «Евромед Клиник» более четырех миллионов рублей. По данным издания «Комсомольская правда - Санкт-Петербург», на протяжении двух лет клиника не оплачивала счета за электроэнергию, задолжав «Ленэнерго» 4,1 миллиона рублей.

    Медицинская клиника на Суворовском проспекте осуществляла потребление электроэнергии без договора с «Ленэнерго». Клинике был выставлен счет, который она оплатила лишь частично. Компания «Ленэнерго» обратилось в суд с требованием взыскать оставшуюся часть суммы.

    Судебный пристав направил в адрес «Евромед Клиник» уведомление об имеющейся задолженности, после чего клиника исполнила свои обязательства перед «Ленэнерго» в кратчайшие сроки.

    Автор: Алексей Громов
    #суд #петербург #долг #ленэнерго #клиника #пристав
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