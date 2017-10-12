Петербургская клиника задолжала за электроэнергию более четырех млн рублей

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Санкт-Петербург, 12 октября. Предприятие «Ленэнерго» отсудило у медицинской клиники «Евромед Клиник» более четырех миллионов рублей. По данным издания «Комсомольская правда - Санкт-Петербург», на протяжении двух лет клиника не оплачивала счета за электроэнергию, задолжав «Ленэнерго» 4,1 миллиона рублей.

Медицинская клиника на Суворовском проспекте осуществляла потребление электроэнергии без договора с «Ленэнерго». Клинике был выставлен счет, который она оплатила лишь частично. Компания «Ленэнерго» обратилось в суд с требованием взыскать оставшуюся часть суммы.

Судебный пристав направил в адрес «Евромед Клиник» уведомление об имеющейся задолженности, после чего клиника исполнила свои обязательства перед «Ленэнерго» в кратчайшие сроки.