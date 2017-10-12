В Госдуме считают провокацией снятие флагов со зданий дипсобственности РФ в США

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Москва, 12 октября. Решение американских властей о снятии флагов РФ со зданий российской дипломатической собственности в Сан-Франциско и Вашингтоне является провокацией. Так считает глава комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий.

«Это очередной деструктивный шаг в дипломатической войне, развязанной еще администрацией предыдущего президента США Барака Обамы. Подобные действия носят явно провокационный характер», — подчеркнул российский политик.

Слуцкий также указал на то, что депутаты полностью поддерживают позицию министерства иностранных дел РФ и российского посольства в Вашингтоне, которые выразили протест властям США.

Напомним, ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков назвал инцидент с российскими флагами «недружественными действиями».