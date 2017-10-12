Гройсман заподозрил проблемы с психикой у Земана после предложения по Крыму

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Киев, 12 октября. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что здоровый человек не может предлагать Киеву получить компенсации за Крым у России. Такое заявление он сделал после соответствующей инициативы президента Чехии Милоша Земана.

Земан обратил внимание, что вхождение Крыма в состав России — это свершившийся факт. Он отметил, что попытку вернуть полуостров на Украину приведет к войне в Европе. Глава Польши отметил, что Киеву «можно задуматься о компенсации за Крым».

«Здоровый человек никогда такого не скажет, — возмутился Гройсман после этого заявления Земана. — А глубоко психически больной – возможно. Я убежден в том, что чехи прекрасные, умные люди, наши друзья и партнеры. Я думаю, что среди такой прекрасной нации есть те, кто иногда позволяет себе сумасшедшие заявления».

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова президента Турции Тайипа Эрдогана о Крыме.