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Политика
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Экономика
Путин: Рассчитываем продолжить тесное сотрудничество с немецким бизнесом
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    Путин: Рассчитываем продолжить тесное сотрудничество с немецким бизнесом

    18:00  12 Октября 2017
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    Путин: Рассчитываем продолжить тесное сотрудничество с немецким бизнесом

    Москва, 12 октября. Россия рассчитывает, что компании из Германии продолжат успешно работать на территории России. Об этом сегодня рассказал президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнес-сообществ Германии.

    «На фоне восстановления экономического роста в России открываются и новые возможности для бизнеса, для бизнеса вообще и для наших друзей из-за границы, в том числе из Германии», — заявил Путин.

    Отметим, что во встрече также принимают участие вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, а также делегация из Казахстана во главе с Нурсултаном Назарбаев. 

    Автор: Федор Веснин
    #россия #германия #бизнес
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