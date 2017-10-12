Путин: Рассчитываем продолжить тесное сотрудничество с немецким бизнесом

В Избранное

Москва, 12 октября. Россия рассчитывает, что компании из Германии продолжат успешно работать на территории России. Об этом сегодня рассказал президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнес-сообществ Германии.

«На фоне восстановления экономического роста в России открываются и новые возможности для бизнеса, для бизнеса вообще и для наших друзей из-за границы, в том числе из Германии», — заявил Путин.

Отметим, что во встрече также принимают участие вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, а также делегация из Казахстана во главе с Нурсултаном Назарбаев.