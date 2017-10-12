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Киев, 12 октября. ВС Украины к следующему году могут начать использовать беспилотный мини-БТР «Фантом» для ведения боевых действий в Донбассе. Пользователи соцсетей шутят, что восставшие машины могут устроить новый «майдан».

Западные СМИ ананосировали использование ВСУ боевых роботов в Донбассе, некоторые из них были представлены на прошедшей в Вашингтоне выставке Ассоциации армии США. Мини-БТР «Фантом» по заявлению «Укроборопрома», может быть оснащен 23-мм пулеметом, противотанковыми ракетами и гранатометом.

«Украинская армия разрабатывает беспилотные системы, которые, по ее мнению, помогут ей в войне, и «Фантом» — одна из таких машин», - пишет портал Defense One.

Однако ряд СМИ отметил, что оружие украинского производства, в то числе и беспилотники, вызывают беспокойство в вопросах эксплуатации. Пользователей соцсетей рассмешила новость о боевых роботах ВСУ, они вспомнили про восстание машин из фильма «Терминатор», намекнув Киеву о последствиях.

«Как бы роботы не устроили Майдан незалежности» ,— пишет Максим Федулов «Видно, киборги закончились», — предполагает Владимир Мелехин. «Так на вооружении ДНР появились роботы», — иронизирует Александр Волынкин.

Из-за непродуманной экономической политики Киеву следовало бы использовать потенциал робототехники для решения насущных проблем, в частности, для посевной кампании, считают другие.

«Лучше бы этих роботов отправили хлеб сеять», — отмечает Мария Любовь

«Киборги были, теперь роботы… Дальше будут силы зла призывать?» — с иронией интересуется Алексей А. «А хиборгов куда денут? В утиль?», — шутит Миша Тон.

«Кружок «очумелые ручки», — отмечает Андрей Чаврин.