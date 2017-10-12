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Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР более 200 боеприпасов
#Соцсети
«А киборгов — в утиль»: новость об отправке боевых роботов ВСУ в Донбасс прокомментировали россияне
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    «А киборгов — в утиль»: новость об отправке боевых роботов ВСУ в Донбасс прокомментировали россияне

    16:08  12 Октября 2017
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    «Пусть хлеб сеют»: в Сети ответили на планы ВСУ отправить боевых роботов в  Донбасс

    Киев, 12 октября. ВС Украины к следующему году могут начать использовать беспилотный мини-БТР «Фантом» для ведения боевых действий в Донбассе. Пользователи соцсетей шутят, что восставшие машины могут устроить новый «майдан». 

    Западные СМИ ананосировали использование ВСУ боевых роботов в Донбассе, некоторые из них были представлены на прошедшей в Вашингтоне выставке Ассоциации армии США. Мини-БТР «Фантом» по заявлению «Укроборопрома», может быть оснащен 23-мм пулеметом, противотанковыми ракетами и гранатометом.

    «Украинская армия разрабатывает беспилотные системы, которые, по ее мнению, помогут ей в войне, и «Фантом»  — одна из таких машин», - пишет портал Defense One. 

    Однако ряд СМИ отметил, что оружие украинского производства, в то числе и беспилотники, вызывают беспокойство в вопросах эксплуатации. Пользователей соцсетей рассмешила новость о боевых роботах ВСУ, они вспомнили про восстание машин из фильма «Терминатор», намекнув Киеву о последствиях. 

    «Пусть хлеб сеют»: в Сети ответили на планы ВСУ отправить боевых роботов в  Донбасс

    «Как бы роботы не устроили Майдан незалежности» ,— пишет Максим Федулов

    «Видно, киборги закончились», — предполагает Владимир Мелехин.

    «Так на вооружении ДНР появились роботы», — иронизирует Александр Волынкин.

    Из-за непродуманной экономической политики Киеву следовало бы использовать потенциал робототехники для решения насущных проблем, в частности, для посевной кампании, считают другие.  

    «Лучше бы этих роботов отправили хлеб сеять»,  — отмечает Мария Любовь

    «Киборги были, теперь роботы… Дальше будут силы зла призывать?» — с иронией интересуется Алексей А. 

    «А хиборгов куда денут? В утиль?», — шутит Миша Тон.

    «Кружок «очумелые ручки», — отмечает Андрей Чаврин. 

    «Я так понял: Подъезжает этот шушпанцер на позицию, вслед за ним ползет оператор,что бы снять коробку с патронами и поставить её на землю. Или оператор едет в танке? В ВСУ требуются операторы боевых машин-карлики», - написал Алекс Хан. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #донбасс #украина #роботы
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