Нападающий «Манчестер Сити» может перейти в «Милан»
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Милан, 12 октября. Футбольный клуб «Милан» собирается приобрести форварда «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро. Об этом пишет таблоид Daily Mail.
По данным издания, боссы итальянского клуба могут оформить трансфер 29-летнего нападающего уже в январе будущего года.
Отмечается, что руководство английского клуба может пойти навстречу «Милану» в том случае, если им удастся переманить Алексиса Санчеса из лондонского «Арсенала».
В настоящее время о сумме возможного трансфера ничего не известно, сообщает «Свободная пресса».
Ранее стало известно, что в зимнее трансферное окно «Милан» может приобрести хавбека испанской «Барселоны» Рафинью.