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Нападающий «Манчестер Сити» может перейти в «Милан»
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    Нападающий «Манчестер Сити» может перейти в «Милан»

    14:43  12 Октября 2017
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    Нападающий «Манчестер Сити» может перейти в «Милан»

    Милан, 12 октября. Футбольный клуб «Милан» собирается приобрести форварда «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

    По данным издания, боссы итальянского клуба могут оформить трансфер 29-летнего нападающего уже в январе будущего года. 

    Отмечается, что руководство английского клуба может пойти навстречу «Милану» в том случае, если им удастся переманить Алексиса Санчеса из лондонского «Арсенала». 

    В настоящее время о сумме возможного трансфера ничего не известно, сообщает «Свободная пресса».

    Ранее стало известно, что в зимнее трансферное окно «Милан» может приобрести хавбека испанской «Барселоны» Рафинью.

    Автор: Дана Балан
    #футбол #трансфер #манчестер сити #милан #агуэро
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