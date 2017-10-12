Медики нашли новый способ диагностики рака

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Москва, 12 октября. Российские медики нашли способ заблаговременной диагностики рака до его появления.

Новая разработка находится на стыке медицины и математики, рассказывают исследователи. Суть диагностики основана на предположении, что раковые опухоли образуются из групп отмерших клеток, которые остаются в организме по тем или иным причинам.

Исследователи считают, что при помощи математического анализа можно легко выяснить количество подобных клеток в организме. Периодическая диагностика позволит определить, будет ли пациент в будущем подвержен тому или иному виду рака.

В свою очередь данное исследование даст возможность диагностировать возможное возникновение онкологического заболевания и начать его профилактику задолго до первых проявлений, пишет агентство «Ридус».