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Политика
Медведев назначил экс-главу Псковской области секретарем генсовета «Единой России»
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    Медведев назначил экс-главу Псковской области секретарем генсовета «Единой России»

    14:32  12 Октября 2017
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    Медведев назначил экс-главу Псковской области секретарем генсовета «Единой России»

    Москва, 12 октября. Глава правительства России Дмитрий Медведев назначил бывшего главу Псковской области Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия». 

    Как отметил премьер-министр РФ, он обсуждал с Турчаком возможность назначения на данную должность на минувшей неделе.

    Турчак поблагодарил главу «Единой России» за проявленное доверие и выразил готовность работать на предложенной должности во время президентских выборов, которые пройдут в России будущей весной.

    Медведев назначил экс-главу Псковской области секретарем генсовета «Единой России»

    «У нас впереди основное политическое событие — выборы президента Российской Федерации», — заявил бывший губернатор Псковской области, добавив, что готов работать.

    Напомним, ранее глава российского государства Владимир Путин отправил в отставку Турчака с поста главы Псковской области. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #медведев #турчак
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