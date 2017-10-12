Медведев назначил экс-главу Псковской области секретарем генсовета «Единой России»

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Москва, 12 октября. Глава правительства России Дмитрий Медведев назначил бывшего главу Псковской области Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия».

Как отметил премьер-министр РФ, он обсуждал с Турчаком возможность назначения на данную должность на минувшей неделе.

Турчак поблагодарил главу «Единой России» за проявленное доверие и выразил готовность работать на предложенной должности во время президентских выборов, которые пройдут в России будущей весной.

«У нас впереди основное политическое событие — выборы президента Российской Федерации», — заявил бывший губернатор Псковской области, добавив, что готов работать.

Напомним, ранее глава российского государства Владимир Путин отправил в отставку Турчака с поста главы Псковской области.