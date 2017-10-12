Шойгу намерен ускорить разработку плана применения войск ВС РФ и Таджикистана

В Избранное

Москва, 12 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил своему коллеге из Таджикистана Шерали Мирзо ускорить разработку совместного плана применения войск на фоне ухудшения обстановки в Афганистане.

Глава военного ведомства России отметил, что в данный момент обстановка в Афганистане динамично изменяется в негативную сторону, в связи с этим Шойгу предложил ускорить разработку плана применения группировки войск России и Таджикистана.

План предусматривает организацию совместных действий по отражению возможных угроз, в том числе террористической направленности. Одной из основных задач совместного плана является недопущение вооруженных бандформирований на территорию Таджикистана со стороны Афганистана, отметил Сергей Шойгу.