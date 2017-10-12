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Шойгу намерен ускорить разработку плана применения войск ВС РФ и Таджикистана
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    Шойгу намерен ускорить разработку плана применения войск ВС РФ и Таджикистана

    14:26  12 Октября 2017
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    Шойгу намерен ускорить разработку плана применения войск ВС РФ и Таджикистана

    Москва, 12 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил своему коллеге из Таджикистана Шерали Мирзо ускорить разработку совместного плана применения войск на фоне ухудшения обстановки в Афганистане.

    Глава военного ведомства России отметил, что в данный момент обстановка в Афганистане динамично изменяется в негативную сторону, в связи с этим Шойгу предложил ускорить разработку плана применения группировки войск России и Таджикистана.

    План предусматривает организацию совместных действий по отражению возможных угроз, в том числе террористической направленности. Одной из основных задач совместного плана является недопущение вооруженных бандформирований на территорию Таджикистана со стороны Афганистана, отметил Сергей Шойгу.

    Шойгу намерен ускорить разработку плана применения войск ВС РФ и Таджикистана

    Автор: Алексей Громов
    #афганистан #сергей шойгу #таджикистан #шерали мирзо
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