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Общество
«Троллинг от Крымского моста»: новый этап строительства отметили борщом с пампушками
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    «Троллинг от Крымского моста»: новый этап строительства отметили борщом с пампушками

    15:35  12 Октября 2017
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    Строители Крымского моста отметили новый этап работ национальным блюдом Украины

    Керчь, 12 октября. На пресс-конференции по поводу начала работ по установке автодорожной арки моста через Керченский пролив журналистов угощали борщом с пампушками.

    Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский журналист Олег Крючков.

    «Зачетный был сегодня троллинг от Крымского моста. В пресс-центре журналистов угощали борщем с пампушками. Без политики, от души!» — написал журналист.

    Подписчики журналиста не видят ничего особенного в таком угощении:

    «Тю. Я своим такой троллинг каждые выходные устраиваю)»

    «Сёдня компанией собирались. Ели сало, пили «Горилку» и думали о России :)  У нас это нормально. Так и должно.»

    Российский космонавт Сергей Рязанский в начале сентября выложил в Twitter фотографии Крымского моста, сделанные с орбиты. На снимках можно рассмотреть сам мост и даже арку железнодорожного пролета.

    Напомним, накануне строители Крымского моста начали транспортировку автодорожной арки, которая является одним из самых больших элементов конструкции. Видео транспортировки было опубликовано в микроблоге Twitter информационного центра «Крымский мост».

    Ранее сообщалось, что для охраны Крымского моста могут установить российские гидроакустические системы.

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #крымский мост
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