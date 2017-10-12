«Троллинг от Крымского моста»: новый этап строительства отметили борщом с пампушками

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Керчь, 12 октября. На пресс-конференции по поводу начала работ по установке автодорожной арки моста через Керченский пролив журналистов угощали борщом с пампушками.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский журналист Олег Крючков.

«Зачетный был сегодня троллинг от Крымского моста. В пресс-центре журналистов угощали борщем с пампушками. Без политики, от души!» — написал журналист.

Подписчики журналиста не видят ничего особенного в таком угощении:

«Тю. Я своим такой троллинг каждые выходные устраиваю)»

«Сёдня компанией собирались. Ели сало, пили «Горилку» и думали о России :) У нас это нормально. Так и должно.»

Российский космонавт Сергей Рязанский в начале сентября выложил в Twitter фотографии Крымского моста, сделанные с орбиты. На снимках можно рассмотреть сам мост и даже арку железнодорожного пролета.

Напомним, накануне строители Крымского моста начали транспортировку автодорожной арки, которая является одним из самых больших элементов конструкции. Видео транспортировки было опубликовано в микроблоге Twitter информационного центра «Крымский мост».

Ранее сообщалось, что для охраны Крымского моста могут установить российские гидроакустические системы.