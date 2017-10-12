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#Соцсети
«Колумб был настоящим Трампом»: соцсети отреагировали на День открытия Америки
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    «Колумб был настоящим Трампом»: соцсети отреагировали на День открытия Америки

    15:07  12 Октября 2017
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    Хороший понт дороже денег: соцсети отреагировали на День Колумба — праздник открытия Америки

    В четверг, 12 октября, в многих стран Южной и Северной Америки, а также в Испании отмечают День открытия Америки, который также называют День Колумба (Columbus Day). Пользователи соцсетей, в том числе любитель Twitter — президент США Дональд Трамп — отреагировали на это событие.

    12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, что впоследствии было принято за официальную дату открытия Америки, хотя сам мореплаватель был уверен, что «открыл» Индию.

    В Испании и в большинстве американских стран День Колумба отмечается 12 октября, в Соединенных Штатах этот праздник отмечают во второй понедельник октября (в 2017 году это было 9 октября).

    Надо сказать, тема открытия Америки часто обыгрывалась в искусстве и отнюдь не только в положительном ключе. Первооткрывателям припоминали и геноцид индейцев, и рабство, и другие прегрешения. Современное главное государство Америки — Соединенные Штаты — тоже отнюдь не являются всемирными любимцами.

    В Испании и в большинстве американских стран День Колумба отмечается 12 октября

    В стихотворении 1925 года Владимир Маяковский писал:

    «Я б Америку закрыл, слегка почистил, а потом опять открыл — вторично».

    Впрочем, тема открытия Америки обыгрывалась и в шуточном ключе.

    В «Песенке о вреде курения» говорится:

    «Колумб Америку открыл — великий был моряк! Но заодно он научил весь мир курить табак».

    (Смысл песни — курение вред, а Колумб в его распространении не очень-то и виноват).

    Еще одна сверхпопулярная старинная студенческая песня, где есть такие строки:

    «Колумб Америку открыл, страну для нас совсем чужую. Дурак! Он лучше бы открыл на нашей улице пивную!»

    (В оригинале, кстати, конец строки звучит так: «На Менделеевской пивную!», что говорит о том, что авторство принадлежит питерским студиозусам — именно на Менделеевской линии Васильевского острова располагаются исторические корпуса Санкт-Петербургского университета).

    День Колумба в Нью Йорке

    Федеральное агентство новостей собрало некоторые записи из соцсетей в связи с Днем Колумба — 2017.

    «12.10 сразу несколько стран отмечают открытие Америки Христофором Колумбом (хотя на самом деле в этот день открыл лишь остров Сан-Сальвадор)», — напоминает пользователь Twitter Артхив.

    «День Колумба раскалывает США: индейцы и афроамериканцы требуют отмены, платить и каяться белым за открытие Америки», — сообщает эстонский блогер Евгений Левик.

    «Открытие Америки — хороший понт дороже денег. Как выглядел стартап Колумба», — постит забавную картинку блогер, пишущий под ником «Я, русский‏».

    Кстати, 9 октября президент США Дональд Трамп официально объявил через свой Twitter этот день праздником.

    «President Donald J. Trump Proclaims October 9, 2017, as #ColumbusDay” («Президент Дональд Дж. Трамп провозглашает 9 октября 2017 года, как ColumbusDay»), — написал он.

    «Now that Trump has proclaimed Columbus Day a holiday, what new ones will he declare next? Let's play» («Теперь, когда Трамп объявил День Колумба праздником, какие новые праздники будут объявлять дальше? Давайте играть»), — пишет пользователь Twitter 2GirlsAndATag.‏

    «I declare this Columbus Day! I love Columbus! Sailed to wrong place, exploited & killed native people, stole everything! He was a TOTAL Trump!» («Я объявляю этот День Колумба! Я люблю Колумба! Отплыл в неправильное место, эксплуатировал и убивал местных жителей, украл все! Он был настоящим Трампом!») — обыгрывается поздравление Трампа в фальшивом президентском аккаунте.

     

    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп #день колумба #открытие америки
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