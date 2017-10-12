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Санта-Доминго, 12 октября. У погибшей в Доминикане россиянки остался несовершеннолетний сын. Теперь мальчик будет жить со своим отцом.

По данным источник ФАН, близкого к семье женщины, у нее остались сестра, мать и 11-летний ребенок.

Пока сама она жила в Каннах, мальчик находился в Златоусте у ее родной сестры. Однако, как уточнил источник, ребенок «записан» на отца, теперь он заберет мальчика к себе.

Напомним, момент получения туристкой смертельной травмы головы ранее появилась в соцсетях. Ролик снял водитель, с которым ехала женщина. На записи видно, что она танцует топлесс в салоне машины и высовывается по пояс из окна. В какой-то момент она ударяется головой о столб.

Сегодня стало известно, что женщину опознали на видео ее родственники, проживающие в Златоусте.