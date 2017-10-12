Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Апокалипсис, вейперы, метеорит: тюменцы ищут причину задымления на пригородной трассе
Происшествия
У погибшей в Доминикане россиянки остался несовершеннолетний сын
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    У погибшей в Доминикане россиянки остался несовершеннолетний сын

    14:27  12 Октября 2017
    110

    У погибшей в Доминикане россиянки остался несовершеннолетний сын

    Санта-Доминго, 12 октября. У погибшей в Доминикане россиянки остался несовершеннолетний сын. Теперь мальчик будет жить со своим отцом.

    По данным источник ФАН, близкого к семье женщины, у нее остались сестра, мать и 11-летний ребенок.

    Пока сама она жила в Каннах, мальчик находился в Златоусте у ее родной сестры. Однако, как уточнил источник, ребенок «записан» на отца, теперь он заберет мальчика к себе. 

    Напомним, момент получения туристкой смертельной травмы головы ранее появилась в соцсетях. Ролик снял водитель, с которым ехала женщина. На записи видно, что она танцует топлесс в салоне машины и высовывается по пояс из окна. В какой-то момент она ударяется головой о столб. 

    Сегодня стало известно, что женщину опознали на видео ее родственники, проживающие в Златоусте.

    Автор: Алексей Громов
    #урал #россиянка #доминикана #златоуст
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 29201

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24017

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6161

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53682

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94383
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        МИД РФ расценивает снятия флагов России в США как надругательство

        11:56   12 Октября 2017
        973
        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        Делегация Госдумы может не поехать в США из-за спущенных российских флагов

        11:05   12 Октября 2017
        2210
        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        Набиуллина презентовала банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

        10:51   12 Октября 2017
        10224
        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России

        7:35   12 Октября 2017
        23611