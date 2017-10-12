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Общество
Депутат предложил не пускать в Литву самолеты «Аэрофлота» с серпом и молотом
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    Депутат предложил не пускать в Литву самолеты «Аэрофлота» с серпом и молотом

    14:52  12 Октября 2017
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    Депутат предложил не пускать в Литву самолеты «Аэрофлота» с серпом и молотом

    Вильнюс, 12 октября. Депутат литовского сейма Мантас Адоменас на своей странице Facebook обвинил организаторов рекламной кампании российского «Аэрофлота» в Литве в нарушении законодательства страны — на плакатах, внимание к которым привлекла журналистка Рита Милюте, изображена стюардесса в ярко-красной форме с символом «Аэрофлота» — серпом, молотом и крыльями на рукаве. Советская символика подействовала на депутата, как красная тряпка на быка.

    Депутат предложил не пускать в Литву самолеты «Аэрофлота» с серпом и молотом

    В пространной записи на странице Facebook Адоменас напомнил, что в Литве запрещается использование советской символики — она приравнена к нацистской и, по словам депутата, «ранит чувства многочисленных жертв преступных деяний Советского Союза и его наследников». Депутат Сейма направил возмущенное обращение к распространившему рекламные плакаты туроператору West Express и к главе гражданской авиации Литвы. Адоменас поставил вопрос жестко — имеют ли самолеты с такой символикой право пересекать границу Литвы?

    В итоге противозаконные плакаты были сняты — однако рекламщики утверждают, что причиной этого стало просто окончание сроков рекламной кампании.

    Отметим, что уже в комментариях у Милюте читатели указали на то, что советская символика сохранилась даже на правительственных зданиях — например, на офисе омбудсмена сейма на проспекте Гедиминаса, или, например, в символике спортивного клуба «Красная звезда». И даже на гербе Австрии орел сжимает в лапах именно серп и молот! Соответственно, для того, чтобы полностью сделать Литву «законной», необходимо уничтожить каждую красную пятиконечную звезду, серп и молот на изображениях или в лепнине на фасадах.

    Депутат предложил не пускать в Литву самолеты «Аэрофлота» с серпом и молотом

    Автор: Валентин Меликов
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