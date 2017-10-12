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Украина
Киев призвал Европу к диалогу по закону об образовании
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    Киев призвал Европу к диалогу по закону об образовании

    14:31  12 Октября 2017
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    Киев призвал Европу к диалогу по закону об образовании

    Киев, 12 октября. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что разногласия по закону об образовании с международными партнерами необходимо решать путем диалога, а не угрожать Киеву. 

    Венгрия намерена инициировать пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за закона об образовании, принятого Киевом, поскольку документ ущемляет национальные меньшинства. 

    «Я считаю, что угрожать Украине – это вообще из какой-то фантастики. Нас надо уважать, по-дружески любить. Мы всегда гостеприимные, открытые к общению. Нам не нужны конфликты ни с Венгрией, ни с Чехией», — прокомментировал глава украинского правительства Владимир Гройсман. 

    При этом премьер-министр подчеркнул настрой Киева на взаимодействие и попросил иностранных коллег снизить «накал этой истории». Отметим, что в Румынии также рассматривают новый закон как нарушение прав нацменьшинств. В России заявили, что закон нарушает положения украинской Конституции и международное право.

    Киев призвал Европу к диалогу по закону об образовании

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #гройсман
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