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Мужчина в трусах сбежал из больницы и угнал машину в Кемерово
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    Мужчина в трусах сбежал из больницы и угнал машину в Кемерово

    14:24  12 Октября 2017
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    Мужчина в трусах сбежал из больницы и угнал машину в Кемерово

    Кемерово, 12 октября. Сотрудники полиции задержали в Кемерове мужчину, который сбежал из больницы и угнал автомобиль, а затем попал на нем в ДТП. Однако на этом его приключения не закончились — в одних трусах мужчина отправился в местное кафе, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

    Инцидент произошел в Центральном районе города. В полицию поступило сразу несколько сообщений от посетителей кафетерия. По словам очевидцев, на нем были только трусы.

    Сотрудники ГИБДД задержали 36-летнего местного жителя. Выяснилось, что накануне он сбежал из больницы, куда был госпитализирован с травмой головы после драки с другим мужчиной. Врачи диагностировали у пациента алкогольную интоксикацию, однако он отказался от курса реабилитации и сбежал.

    Мужчина в трусах сбежал из больницы и угнал машину в Кемерово

    В одном нижнем белье он вышел во двор и угнал припаркованный неподалеку ВАЗ-2114. Находясь в авто, мужчина протаранил металлические ворота и сбежал. Через несколько минут он появился в кафе.

    На допросе дебошир заявил, что его «попросил подвезти всевышний», рассказали в ГУМВД.

    Автор: Дима Оленин
    #дебошир #кемерово
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