Четырехлетний ребенок случайно застрелил деда в США

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Роли, США, 12 октября. Четырехлетний американец случайно выстрелил в своего деда во время прогулки за городом. 57-летний мужчина скончался.

8 октября Дэнни Патрик отправился со своим внуком за город, чтобы пострелять из винтовки. Пока мужчина стрелял, мальчик нашел в машине еще одно оружие, которое оказалось заряженным. В результате случайного выстрела мальчик попал деду в лицо, сообщает New York Post.

Полученные мужчиной травмы оказались несовместимы с жизнью.

Подобные инциденты происходят в США регулярно в связи со свободным доступом к оружию. Однако после массового расстрела посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе 1 октября национальная стрелковая ассоциация все же может ввести дополнительные правила на оружие.

Напомним, трагедия вызвала широкий общественный резонанс и дискуссию в СМИ о второй поправке к конституции США, гарантирующей гражданам право на хранение оружия.