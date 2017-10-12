Сирия новости 12 октября 16.30: SDF ликвидировали 17 террористов ИГ в Ракке, САА обстреливает позиции боевиков в Дамаске

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Сирия, 12 октября. SDF ликвидировали в Ракке 17 террористов ИГ1, САА наступает на позиции боевиков в Дамаске, при взрыве в Багдаде пострадало восемь мирных жителей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Аль-Маядине.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освобождают от ИГ районы Аль-Маядина.

«Исламское государство»: несет потери в Ракке, противостоит «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: контратакует ИГ в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Курды: эвакуировали 155 мирных жителей из Ракки, уничтожили 17 террористов ИГ.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжает наступление на позиции антиправительственных формирований на юго-западе провинции Дамаск. Военный источник в социальной сети Facebook (@1mazennews) пишет, что артиллерия правительственных войск ведет обстрел зон дислокации радикальной оппозиции в районах Аз Заят, Магар аль Мир и Бейт Джинн.

Артиллерийский обстрел укреплений боевиков со стороны сирийской армии отмечается и в районе города Арбин. Об атаках САА на позиции радикалов в Восточной Гуте сообщает Ghouta Media Center на своей странице в Twitter (@Ghouta_GMC).

Провинция Дейр эз-Зор

Информационное агентство Damascus Now пишет на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что бригады Демократических сил Сирии (SDF) продвинулись на четыре километра к востоку от завода Коноко на северо-востоке провинции Дейр эз-Зор. Ранее сообщалось, что в боях с террористами «Исламского государства»1 в этом районе отряды курдского ополчения потеряли восемь бойцов.

На юго-востоке региона ВКС РФ продолжает обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) в городе Аль-Маядин. Ранее сообщалось, что под контроль армии САР перешло несколько районов поселения. Правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации оттеснили радикалов ИГИЛ1 к северным границам города.

Провинция Идлиб

Три турецких беспилотника замечены над границей с Сирией, сообщает военный источник в Twitter (@NorthernStork). Ранее сообщалось, что турецкие военные проводят разведывательные операции на территории провинции Идлиб. Напомним, турецкая армия вошла в регион Сирии для осуществления контроля над соблюдением режима перемирия в установленной недавно зоне деэскалации. Первостепенной задачей Турции является борьба с радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой боевиками «Джебхат ан-Нусры»1. Местные источники в Идлибе сообщают о первых столкновениях между радикалами «Ан-Нусры» и подконтрольными Анкаре группировками Сирийская свободная армия (ССА) и «Ахрар аш-Шам».

Провинция Ракка

Информационное агентство ANHA передает, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) эвакуировали из районов Ракки, где идут ожесточенные бои между курдскими ополченцами и террористами ИГИЛ, 155 мирных жителей города.

Местный источник в социальной сети Twitter (@ ClaudiaAlMina) сообщает, что в районе кладбища города Ракка бойцы Демократических сил Сирии (SDF) ликвидировали 17 террористов «Исламского государства», а также захватили большое количество оружия и боеприпасов. Автор публикации отмечает, что в ходе противостояния погибло два бойца курдского ополчения.

Провинция Хама

Военный источник сообщает в Telegram-канале (@SRNN2011), что в районе поселения Ум Маджаль на востоке провинции Хама зафиксированы вооруженные столкновения между боевиками «Тахрир аш-Шам» и террористами «Исламского государства». Напомним, командование «Тахрир аш-Шам» заявило накануне о начале крупномасштабной операции против ИГ в Хаме. Сторонники «Ан-Нусры» стремятся вернуть контроль над территориями региона, захваченными ранее радикальными исламистами. Военный Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) пишет, что боевикам «Тахрир аш-Шам» удалось выбить террористов ИГ из трех поселений на северо-востоке провинции.

Ирак

Военные иракской армии обнаружили и взяли под контроль завод по производству взрывных устройств «Исламского государства» в Талль-Афаре. Об этом сообщает, ссылаясь на командование армии Ирака, информационное агентство Al Alam.

На севере Багдада прогремел взрыв, пишет Iraqi News. По данным информационного агенства причиной инцидента стало самодельное взрывное устройство, заложенное неизвестными боевиками в здании магазина. В результате происшествия восемь мирных жителей иракской столицы получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)