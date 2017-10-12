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ПАСЕ раскритиковала украинский закон об образовании
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    ПАСЕ раскритиковала украинский закон об образовании

    14:23  12 Октября 2017
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    ПАСЕ раскритиковала украинский закон об образовании

    Париж, 12 октября. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по закону об образовании, принятому на Украине. В документе отмечается, что закон не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств.

    Как стало известно, в ПАСЕ обеспокоены подписанием нового закона президентом Украины Петром Порошенко. В Международной организации отметили, что «этот акт нарушает право национальных меньшинств», на что указывают ряд соседей Украины.

    В резолюции указывается на то, что ПАСЕ рекомендует властям Украины переосмыслить проблему образования на языках меньшинств без какой-либо дискриминации.

    «Новое законодательство, похоже, не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств», — подчеркнули в ПАСЕ.

    Напомним, ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что принятый украинскими властями закон «Об образовании» является дискриминацией половины граждан Украины

    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #пасе
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