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Политика
Делегация Северной Кореи планирует приехать в Москву
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    Делегация Северной Кореи планирует приехать в Москву

    14:34  12 Октября 2017
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    Делегация Северной Кореи может приехать на конференцию по нераспространению в Москве

    Москва, 12 октября. Делегация Северной Кореи может принять участие в конференции по ядерному нераспространению, которая пройдет в Москве 19-21 октября 2017 года.

    «Планируется участие делегации КНДР», — объяснил в четверг РИА Новости информированный дипломатический источник.

    Напомним, в ноябре 2017 года в Пхеньян планирует приехать делегация, в которую войдут депутаты Государственной думы Российской Федерации. Кроме того, Москва призвала все стороны конфликта вокруг северокорейской проблемы придерживаться сдержанности и избегать любых шагов, которые могут усугубить политический кризис.

    Ранее министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Ен Хо заявил о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп якобы «зажег фитиль войны» на территории Корейского полуострова.

    Автор: Алексей Громов
    #кндр #рф
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