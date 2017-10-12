Делегация Северной Кореи планирует приехать в Москву

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Москва, 12 октября. Делегация Северной Кореи может принять участие в конференции по ядерному нераспространению, которая пройдет в Москве 19-21 октября 2017 года.

«Планируется участие делегации КНДР», — объяснил в четверг РИА Новости информированный дипломатический источник.

Напомним, в ноябре 2017 года в Пхеньян планирует приехать делегация, в которую войдут депутаты Государственной думы Российской Федерации. Кроме того, Москва призвала все стороны конфликта вокруг северокорейской проблемы придерживаться сдержанности и избегать любых шагов, которые могут усугубить политический кризис.

Ранее министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Ен Хо заявил о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп якобы «зажег фитиль войны» на территории Корейского полуострова.