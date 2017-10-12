Милонов предложил запретить въезд в РФ актеру, сыгравшему Николая II в «Матильде»

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Москва, 12 октября. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что необходимо запретить въезд на территорию России немецкому актеру Ларсу Айдингеру, сыгравшему роль Николая II в фильме Алексея Учителя «Матильда».

Выступая на пресс-конференции, Милонов дал понять, что не смотрел и не намерен смотреть картину, которая «вносит разлад в российское общество».

Ранее Айдингер, как и другие актеры, отказался приехать в Россию на премьеру фильма, опасаясь за собственную безопасность.

В адрес кинотеатров, намеренных выпустить картину в прокат, и производителя фильма поступали угрозы с требованием отказаться от показа фильма о Николае II и Матильде Кшесинской. Адвокат компании Pen & Paper, которая защищает права Алексея Учителя Алексея, подготовил пакет «Матильда» в помощь владельцам кинотеатров и кинопрокатчикам, чтобы они знали, как нужно действовать в случае, если на них будут оказывать давление.

Также на портале «URA.RU» сообщалось, что неизвестные подожгли машины у офиса Pen & Paper. РПЦ отреагировали, заявив, что «подобные акты насилия не могут исходить от верующих людей».