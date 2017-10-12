Истребитель разбился в Испании по пути с военного парада

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Мадрид, 12 октября. Истребитель Eurofighter, участвовавший в военном параде по случаю Государственного праздника Испании, разбился при возвращении из Мадрида на базу.

Военный самолет упал неподалёку от базы в Лос-Йянос, которая находится в провинции Альбасете, сообщают испанские СМИ. Подробности инцидента уточняются.

Отметим, что сегодня на Перинейском полуострове отмечают сразу два праздника — праздник cвятой Девы Пилар и Национальный праздник Испании.