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Общество
В Петербурге с 13 октября вводятся новые ограничения для автомобилей
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    В Петербурге с 13 октября вводятся новые ограничения для автомобилей

    14:19  12 Октября 2017
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    В Петербурге с 13 октября вводятся новые ограничения для автомобилей

    Санкт-Петербург, 12 октября. В Санкт-Петербурге с 13 октября вводятся новые ограничения движения транспорта на городских дорогах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной административно-технической инспекции Петербурга, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    По данным ведомства, с 13 октября по 22 ноября будет ограничено движение на участке от Заневского проспекта до Таллинской улицы, а также на перекрестке проспекта Шаумяна и Таллинской улицы. С 13 октября до 1 декабря движение автотранспорта будет ограничено на 1-ой Советской улице от Орловского до Суворовского проспекта. С 13 октября 2017 года по 8 января 2018 года будет ограничено движение автомобильного транспорта по нечетной стороне Бухарестской улицы от Дунайского проспекта до улицы Ярослава Гашека.

    В ведомстве подчеркнули, что все ограничения связаны с ремонтными работами на теплосетях и автодорогах Петербурга.

    Автор: Алексей Громов
    #петербург #ремонт #ограничения
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