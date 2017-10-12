В Петербурге с 13 октября вводятся новые ограничения для автомобилей

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Санкт-Петербург, 12 октября. В Санкт-Петербурге с 13 октября вводятся новые ограничения движения транспорта на городских дорогах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной административно-технической инспекции Петербурга, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

По данным ведомства, с 13 октября по 22 ноября будет ограничено движение на участке от Заневского проспекта до Таллинской улицы, а также на перекрестке проспекта Шаумяна и Таллинской улицы. С 13 октября до 1 декабря движение автотранспорта будет ограничено на 1-ой Советской улице от Орловского до Суворовского проспекта. С 13 октября 2017 года по 8 января 2018 года будет ограничено движение автомобильного транспорта по нечетной стороне Бухарестской улицы от Дунайского проспекта до улицы Ярослава Гашека.

В ведомстве подчеркнули, что все ограничения связаны с ремонтными работами на теплосетях и автодорогах Петербурга.