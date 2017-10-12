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Ирак лишает езидский район Синджар общественных департаментов
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    Ирак лишает езидский район Синджар общественных департаментов

    13:59  12 Октября 2017
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    Ирак лишает езидский район Синджар общественных департаментов

    Багдад, 12 октября. Правительство Ирака решило вывести государственные учреждения из района Синджар в центральный Мосул.

    Глава Совета мэрии Синджара Вайси Наиф заявил, что официальный Багдад распорядился перевести дирекцию регистрации гражданского населения езидского района в центральный квартал города Мосул. В дальнейшем, отметил чиновник, Ирак намерен переместить в Мосул все общественные департаменты.

    Наиф подчеркнул, что многие езидские жители Синджара, а это женщины и дети, просто не могут прибыть в Мосул, в котором несколько лет подряд сталкивались со зверствами и насилием со стороны террористов. В ближайшее время Вайси Наиф намерен отправиться в Багдад и потребовать от правительства Ирака отмены данного решения.

    Ирак лишает езидский район Синджар общественных департаментов

    Автор: Алексей Громов
    #ирак #багдад #езиды #синджар
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