Набиуллина: Песня группы «Мумий Тролль» могла повлиять на дизайн новых купюр
Москва, 12 октября. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что песня группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000» могла повлиять на выбор символики для новой купюры номиналом в 2000 рублей.
Символы Владивостока и Дальнего Востока оказались на новой купюре номиналом 2000 рублей по результатам голосования, сообщили в Банке России.
«Я думаю, на тех, кто проголосовал, на определённое количество людей повлияла песня (группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000», — сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.
По ее словам, конкурс был очень живым — участники активно отдавали свои голоса, пели, рисовали картины. Напомним, что на банкноте в 200 рублей появятся Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе.