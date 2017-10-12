Набиуллина: Песня группы «Мумий Тролль» могла повлиять на дизайн новых купюр

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Москва, 12 октября. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что песня группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000» могла повлиять на выбор символики для новой купюры номиналом в 2000 рублей.

Символы Владивостока и Дальнего Востока оказались на новой купюре номиналом 2000 рублей по результатам голосования, сообщили в Банке России.

«Я думаю, на тех, кто проголосовал, на определённое количество людей повлияла песня (группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000», — сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, конкурс был очень живым — участники активно отдавали свои голоса, пели, рисовали картины. Напомним, что на банкноте в 200 рублей появятся Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе.