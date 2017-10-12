Стали известны имена новых ведущих программы «Жди меня» на НТВ

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Москва, 12 октября. Ведущими программы «Жди меня» на телеканале НТВ станут Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров. Их соведущим будет основатель поисково-спасательной организации «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, сообщает РБК.

Ожидается, что концепция программы, которая переехала на новую студию, сильно не изменится. Как и раньше, в «Жди меня» будут встречаться люди, давно потерявшие друг друга. Программа должна выйти в эфир уже осенью 2017 года.



Напомним, ранее продюсер «Жди меня» Александр Любимов сообщил, что телепрограмма теперь будет выходить на НТВ.